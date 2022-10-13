Гамрот: «Мой бой с Махачевым станет крупнейшим в истории Европы»

Девятый номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (21-1) уверен, что Ислам Махачев (22-1) — лучший боец легкого дивизиона.

«Мой бой с Исламом — это бой мечты, — приводит слова Гамрота MMA Junkie. — Когда я тренируюсь, то думаю, что должен драться с лучшими. Ислам — лучший в легком весе, и я думаю, что он станет чемпионом. Мой бой с Исламом станет крупнейшим боем в Европе за всю историю».

Также поляк считает, что Махачев сможет победить Чарльза Оливейру (33-8) на UFC 280.

«Это будет отличный поединок, — отметил Гамрот. — Я думаю, что если Ислам не допустит глупых ошибок, то он победит. Я ставлю на Ислама. Он победит решением судей».

Гамрот подерется с Бенилом Дариушем (21-4) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.