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Сегодня, 16:40

Гамзат Хирамагомедов о бое с Дауреном Ермековым: «С моей стороны идет молчание перед бурей»

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Российский боец Гамзат Хирамагомедов поделился ожиданиями от встречи с Дауреном Ермековым из Казахстана. Поединок по правилам ММА в среднем весе будет со-главным событием турнира Ural FC 2, который пройдет 25 марта в Самаре.

«Болельщики, как и я, считают этот поединок захватывающим. У нас ничейный счет в противостоянии. Мне кажется, что для всех, кто следит за индустрией ММА, этот бой будет очень интересным», — приводит пресс-служба промоушена слова Хирамагомедова.

Ермеков (17-5) и Хирамагомедов (10-2) уже дважды встречались в октагоне: в 2015 году в финале чемпионата мира по ММА единогласным решением судей сильнее оказался россиянин, а в июле 2022 года Ермеков победил техническим нокаутом во втором раунде.

Также Хирамагомедов объяснил, почему не стал вмешиваться в перепалку между Ермековым и Фаридуном Одиловым из Таджикистана.

«Вот есть такое выражение: «Не хочется быть в каждой бочке затычкой». Если у них что-то личное, то пусть они между собой выяснят. Мне хочется решить все в своем противостоянии с Дауреном, причем сделать это тихо и молча. А то в прошлый раз у нас недоразумение получилось. С моей стороны идет молчание перед бурей», — заявил Хирамагомедов.

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