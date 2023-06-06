Гамзат Хирамагомедов проведет бой с чемпионом из Киргизии на турнире в Алма-Ате

Гамзат Хиримагомедов проведет свой следующий поединок на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza против киргиза Эдила Эсенгулова. Бой станет главным событием предварительного карда и пройдет в рамках средней весовой категории.

В профессиональных смешанных единоборствах в активе Гамзата Хиромагомедова десять побед и три поражения. Он также является двукратным чемпионом мира по любительскому MMA.

Эсенгулов — действующий чемпион Open FC в полусреднем весе. В смешанных единоборствах у «Дракона Иссык-Куля» 22 победы, пять поражений и одна ничья. При этом кыргызский боец ведет серию из 12 побед кряду.

Совместный турнир Ural FC и Naiza состоится 23 июня в Алматы. В мейн-ивенте пройдет бой тяжеловесов, россиянина Вячеслава Дацика и казахстанца Галымжана Жасланова, известного также как Галым ТТ.