Гамзатов поделился советом с Магомедовым: «Можно наступить на мои грабли»

Российский боец полутяжелого веса Шамиль Гамзатов высказался о прогрессе чемпиона ACA Муслима Магомедова.

«Муслим растет с каждым днем. Мы часто видимся в зале, боремся, работаем. Он набрал в стойке. Раньше мог бороть и контролировать. По последнему бою виден прогресс в стойке, набрал в ударке. Думаю, пора ему на выход — в американские лиги. Потому что если пройдет чуть времени, может быть поздно. Если есть чемпионские амбиции, в UFC нужно быстрее попадать, потому что будет тяжело, если тебе уже стукнет 30 лет. Можно наступить на мои грабли», — цитирует Гамзатова Metaratings.ru.

Магомедов одержал 12 побед и не потерпел ни одного поражения. В 2021 году он стал чемпионом ACA.