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4 сентября, 06:22

Ган: «Я сломал правую руку в бою с Туйвасой, но продолжал бить ей джеб»

Никита Горшенин
Корреспондент

Первый номер рейтинга тяжелого веса UFC Сирил Ган в ходе послематчевой пресс-конференции на UFC Paris рассказал о травме руки, полученной по ходу поединка с Таем Туйвасой.

— Я сломал правую руку по ходу боя, это моя сильнейшая рука. Но все равно продолжал бить ей джеб.

— До нокдауна вы прыгали, танцевали, не были ли слишком уверены в себе?

— Нет-нет-нет, ни капельки такого не было. Я был собран с самого начала боя, полностью сфокусирован. Просто он дрался угрожающе, постоянно нес опасность. Но я не терял фокус и не был самоуверен.

— Туйваса — самый тяжело бьющий панчер в вашей карьере?

— Да.

— Даже сильнее, чем Нганну?

— Нганну не попадал по мне. Если бы он попал так же хорошо, то тогда, конечно... А Тай попал и первым посадил меня на задницу в моей карьере.

Ган нокаутировал Туйвасу в 3-м раунде главного боя вечера на UFC Paris.

Сирил Ган
UFC
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