Ган заявил, что подрался бы с Джонсом ради хайпа и денег

Французский тяжеловес UFC Сирил Ган после победы над Таем Туивасой допустил возможность проведения боя с бывшим лидером рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий Джоном Джонсом.

«Присутствие Джона Джонса в этом дивизионе прольет больше света, [и] дивизион начнет сиять еще больше, — сказал Ган в интервью пресс-службе UFC. — Вот почему я так счастлив, что в нашем дивизионе появился такой боец».

«Я не знаю, что дальше, но люди говорят о бое Миочич — Джонс, но я здесь. Я здесь. Я не знаю, кто следующий соперник, но, возможно, Джон Джонс. Это ради хайпа и денег».

Ган нокаутировал Туивасу в третьем раунде на турнире UFC Fight Night 209, который проходил 3 сентября в Париже. Всего на счету Гана 11 побед и 1 поражение.

Джонс — экс-чемпион UFC в полутяжелом весе.