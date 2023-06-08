Генри Сехудо дал прогноз на бой Дариуша и Оливейры

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) предполагает, что четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) сможет выйти победителем в бою с экс-чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой (33-9).

«Я не хочу ставить на этот бой, потому что я знаю их обоих, — сказал Сехудо в интервью Helen Yee Sports. — Чарльз лучше как боец, но Дариуш лучше смешивает ударку и борьбу. У Дариуша богатый арсенал. Оливейра может тебя уронить и он мастер в джиу-джитсу, но его борьба под большим вопросом. Мне кажется, что Дариуш сможет использовать борьбу и контролировать его сверху, как он делал в бою с Гамротом. Думаю, что Дариуш, скорее всего, выиграет этот бой».

Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.