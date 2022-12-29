Генри Сехудо дал прогноз на бой Сэндхэгена и Веры

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) ставит на победу Кори Сэндхэгена (15-4) в бою с Марлоном Верой (20-7).

«Это хороший для легчайшего дивизиона бой, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Прежде всего, я хотел бы выделить сильные стороны бойцов. Марлон Вера много раз достигал цели, когда находился в стойке левши. Плюс, он разносторонний боец. Но он выходит против парня, чьи удары непредсказуемы: Сэндхэген выбрасывает летящее колено, бьет по корпусу.

Тем не менее у него нет навыков борьбы. В борьбе они плюс минус одинаковые. Но если ты не можешь переиграть Сэндхэгена, то у тебя проблемы. Я думаю, что Марлон хороший, но не великий боец. Если бы мне пришлось ставить деньги, то я бы поставил на победу Сэндхэгена досрочно, либо единогласным решением судей».

Вера и Сэндхэген подерутся 4 февраля 2023-го на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США.