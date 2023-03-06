Сехудо и Стерлинг вступили в конфликт за кулисами UFC 285

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) и действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (22-3) обменялись оскорблениями в подтрибунном помещении «Ти-Мобайл Арены».

«6 мая я тебя закопаю, похороню твою трусливую задницу», — сказал Сехудо Стерлингу, на что Стерлинг ответил: «Я сделаю из тебя маленькую ##### [девочку]». «Проваливай отсюда», — сказал в конце Сехудо.

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

