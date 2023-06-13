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Сегодня, 10:07

Генри Сехудо: «Если не подерусь с Двалишвили, брошу вызов Холлоуэю»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) рассказал, что его план — дождаться восстановления первого номера рейтинга легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили (16-4).

«Я буду ждать Мераба, — сказал Сехудо в интервью ESPN. — Я думаю, что Мераб будет претендентом номер один, когда он будет готов. Когда ты чемпион, у тебя есть рычаги влияния, ты можешь выбирать время… Когда у тебя нет таких рычагов, ты не можешь выбирать. Ты просто должен плыть по течению, поэтому в данном случае я должен ждать Мераба. Я должен ждать, пока он залечит правую руку, потому что это мой самый быстрый путь к титульному поединку.

Если ничего не получится [с Мерабом Двалишвили], я готов бросить вызов [Максу] Холлоуэю. Как бы хреново я ни выглядел против Алджамейна [Стерлинга], я знаю, что когда ставки высоки, тогда я действительно могу конкурировать… Я не против боя с Холлоуэем, я не против боя с Брэндоном Морено».

Алджамейн Стерлинг (23-2) победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
UFC
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