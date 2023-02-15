Генри Сехудо назвал два боя, ради которых он вернулся в UFC

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) заявил, что сперва он подерется за титул в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга (22-3), а затем поднимется в полулегкий вес, чтобы сразиться с Александром Волкановски (25-2).

«Я не буду драться с Александром Волкановски в легком весе, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Пусть спустится до полулегкого. Я собираюсь выиграть пояс [в легчайшем весе], защитить свой пояс, а затем подраться с Александром Волкановски [в полулегком весе]. Такова моя сделка с UFC. Такова сделка с моим менеджером. Если все пойдет как надо, я подерусь с этим парнем [Волкановски] в ближайшем будущем».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде. В 2022-м он объявил о своем возвращении.