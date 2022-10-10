Генри Сехудо назвал идеального соперника для Конора Макгрегора

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что бывшему двойному чемпиону UFC в полулегком и легком весе Конору Макгрегору (22-6) нужно подраться с Хорхе Масвидалем (35-16).

«Для Конора Макгрегора бой с Масвидалем — это хороший бой, потому что в этом поединке не будет борьбы, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Ему нужны те, кто может драться в стойке, но не на земле. Плюс последний бой Хорхе проиграл. Какая у него серия поражений? Три-четыре боя? Мне на самом деле кажется, что Хорхе Масвидаль — стилистически подходящий оппонент для Конора в полусреднем весе. Они оба хорошо говорят в микрофон. Только представьте, сколько платных трансляций они могли бы продать».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.