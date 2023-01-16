Генри Сехудо не включил Хабиба в пятерку величайших бойцов ММА

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в разговоре с Джоном Джонсом на своем Youtube-канале составил личную пятерку величайших бойцов в истории ММА.

В ней не нашлось места Хабибу Нурмагомедову.

Генри Сехудо: «Ты и Деметриус Джонсон — это два парня, на которых люди ориентируются. [Вы оба] это и есть ММА. GSP еще»

Джон Джонс: «Да брось, а Андерсон Сильва?»

Генри Сехудо: «У него нет борьбы»

Джон Джонс: «Да»

Генри Сехудо: «Поэтому я убираю его, как бы хорош он ни был. Не могу [ставить его на самую вершину]. Но он все равно часть горы [Рашмор] наряду с тобой. Но говорить, что у него был полный комплект для ММА... У него нет борьбы и защиты от борьбы, поэтому в моих глазах...»

Джон Джонс: «Ты ставишь себя выше или ниже Деметриуса?»

Генри Сехудо: «Ниже»

Джон Джонс: «Правда?»

Генри Сехудо: «Да... Я ставлю себя в топ-5. Ты, Деметриус Джонсон, Андерсон Сильва, GSP и потом я. И я ставлю себя, потому что у меня есть два пояса. Пояса в двух весах — это очень увесисто. Хотя у кого-то может быть больше защит титула...»

Джон Джонс: «Да, абсолютно. И олимпийская золотая медаль о чем-то тоже говорит. Тут с тобой некому тягаться»

4 марта Джон Джонс подерется с Сирилом Ганом за пояс UFC в тяжелом весе. Генри Сехудо провел последний поединок в мае 2020-го, нокаутировал Доминика Круза.