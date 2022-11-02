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Сегодня, 08:17

Генри Сехудо не впечатлен борьбой Чимаева

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) заявил, что Хамзату Чимаеву (12-0) будет тяжело драться с борцами высочайшего уровня, вроде Бо Никала (3-0).

«Мое мнение по поводу [перспектив] Хамзата изменилось, и это нормально, — сказал Сехудо в интервью Helen Yee Sports. — В дивизион пришел Бо Никал — настоящий борец с настоящими наградами. Он не просто чемпион Швеции по борьбе. Хамзат никогда не боролся на олимпийском уровне. Он просто хороший борец, который верит в себя. Но когда ты получаешь в соперники кого-то на голову выше... я даже не знаю. Но я по-прежнему верю, что Хамзат победит Исраэля Адесанью. Однако сперва ему нужно до него добраться, а это — самое сложное, потому что самым сложным соперником для Хамзата станет Роберт Уиттакер».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Генри Сехудо
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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