Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:50

Генри Сехудо обратился к Дане Уайту с просьбой дать ему бой с О'Мэлли

Давид Хачатрян
Telegram Новости

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) готов подраться с Шоном О'Мэлли (16-1) в Австралии за временный титул чемпиона.

«Эй, Дана Уайт. Так как Дензел Стерлинг хочет продолжить свою рэп-карьеру (его можно называть Lil Power), как насчет того, чтобы устроить мне бой с Рональдом МетДональдом Шоном О'Мэлли в Австралии за временный титул чемпиона?» — написал Сехудо в Twitter.

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.

О'Мэлли победил Петра Яна (16-4) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Генри Сехудо
Шон О`Мэлли
UFC
0
Читайте также
Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й
Бакаев из «Рубина» организовал кибертурнир для футболистов: «Дзюбы и в топ-10 нет»
Скрывшегося с места ДТП новосибирского депутата исключат из партии ЕР
Бойцы чеченского батальона пресекли попытку ВСУ высадиться на ЗАЭС
Тела погибших в давке в Сеуле россиянок доставят в РФ через Приморье
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гаджиев — о критике со стороны Карелина: «С какого перепугу, не зная меня лично, мне ставят такую оценку?»

Мовсар Евлоев хочет подраться с Кэлвином Каттаром