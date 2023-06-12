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Сегодня, 07:45

Генри Сехудо оценил бой Дариуша и Оливейры: «Бенил запаниковал»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) разобрал со-главное событие UFC 289, в котором сошлись экс-чемпион легкого дивизиона Чарльз Оливейра (34-9) и Бенил Дариуш (22-5).

«Чарльз встал и начал выбрасывать удары. У Бенила был хороший геймплан, но он постоянно опускал руки, и когда он пропустил удар, все было кончено, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Такое ощущение, что он запаниковал. Теперь Бенил понял, что чемпионские бои — это совсем другое. Бенил дрался после травмы, он набрал веса и во время боя попросту потерял контроль».

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Бенеил Дариуш
Генри Сехудо
Чарльз Оливейра
UFC
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