Генри Сехудо: «Бой Косты и Чимаева напоминает мне бой Альдо и Конора»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что в бою Пауло Косты (14-2) и Хамзата Чимаева (12-0) проиграет тот, кого захлестнут эмоции.

«Кто из них по-настоящему троллит, а кого захлестывают эмоции? Если ты становишься чересчур эмоциональным, ты начинаешь совершать кучу ошибок, и такое случается со многими бойцами. Я могу вам сказать одну вещь насчет Пауло. Этот парень — тролль, он действительно стебется в интернете. А теперь посмотрите на Хамзата. Он тоже занимается троллингом, но мне кажется, что он намного серьезнее. Сможет ли он заставить Косту плакать в октагоне, как он сказал? Справится ли он с таким парнем, как Пауло? Это интересно.

Тот из них, кто позволит эмоциям взять верх, наделает кучу ошибок. Это психологическая война. Когда я думаю о бое Косты и Чимаева, я вспоминаю поединок Жозе Альдо и Конора Макгрегора. Альдо вышел в октагон с трясущимися поджилками, потому что Конор проник к нему в голову», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.