Генри Сехудо: «Нганну получит за боксерский бой 30 миллионов долларов»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) предполагает, что действующий чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) проведет бой по правилам бокса, а уже потом вернется в UFC.

«Мне кажется, что Франсис Нганну сперва подерется в боксе. Это его план, — сказал Сехудо в интервью The Schmo. — Он может получить в боксе 30 миллионов долларов. И это много по сравнению с тем, что ему платили в ММА. Так что я думаю, что он сперва проведет боксерский бой, а уже потом встретится с Джоном Джонсом в UFC».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США. На данный момент камерунец восстанавливается после операции на колене.