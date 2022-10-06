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Сегодня, 09:45

Генри Сехудо раскритиковал Дастина Порье

Давид Хачатрян

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) разочарован тем, что Дастин Порье (28-7) находится в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от категории.

«Я не понимаю, почему Дастин Порье находится в рейтинге бойцов вне зависимости от категории. Реально не понимаю, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — При всем моем уважении к Порье боец, которого нокаутировали или которому провели болевой, не может находиться в рейтинге бойцов вне зависимости от категории».

Порье в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США. Следующий бой он проведет против Майкла Чендлера (23-7) 12 ноября на UFC 281 в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Дастин Порье
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