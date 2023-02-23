Генри Сехудо рассказал, почему UFC организовали ему бой со Стерлингом

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен, что матчмейкеры UFC решили дать ему бой с чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (22-3), потому что Шону О’Мэлли (16-1) будет легче завоевать пояс в бою с ним, чем со Стерлингом.

«На данный момент я не верю Стерлингу, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Почему я ему не верю? Да потому что он боится «Тройного чемпиона», все просто. Есть причина, почему UFC нужен этот бой. Они верят, что у Шона О’Мэлли больше шансов в поединке со мной, чем со Стерлингом. Противостояние стилей, и я не против, но сейчас они рассчитывают на то, что «Тройной чемпион» выйдет и сделает всю грязную работу.

В связи с этим я хочу обратиться к О’Мэлли и сказать ему — будь готов! Очевидно, я начну подготовку к бою с Алджамейном Стерлингом, но я буду готов внести изменения в тренировочный лагерь в случае смены соперника».

Стерлинг подерется с Сехудо 6 мая на UFC 288.