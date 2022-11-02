Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:55

Генри Сехудо: «Махачев станет двойным чемпионом»

Сехудо считает, что Махачев может завоевать второй пояс в полусреднем весе
Давид Хачатрян
Telegram Новости

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1) может завоевать второй пояс в полусреднем весе.

«Я думаю, что он [Махачев] станет двойным чемпионом, — сказал Сехудо в интервью Helen Yee Sports. — Таким же доминирующим, как Хабиб. Правда если Камару Усман не будет чемпионом, потому что я не верю, что они будут друг с другом драться. Я не знаю, как долго Камару будет выступать. Я лишь знаю то, что тот, кто следующим возьмет пояс в полусреднем весе, встретится с Исламом».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Генри Сехудо
Ислам Махачев
UFC
0
Читайте также
Карпов пошел на поправку? Источники сообщают об улучшении состояния шахматиста
«Не путайте грушу с яблоней». Самуэльссон объяснил, почему допинговые скандалы в России и на Западе — это разное
Украинский беженец пожаловался на трудную жизнь в Канаде
Источник сообщил об использовании РФ крылатых ракет Х-32 в рамках спецоперации
Causeur предложил РФ продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Генри Сехудо не впечатлен борьбой Чимаева

Умар Нурмагомедов: «Они бегали от Хабиба и Ислама. Они не могут вечно бегать от меня»