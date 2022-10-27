Генри Сехудо: «Махачев изобьет Волкановски»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен, что чемпиону полулегкого дивизиона Александру Волкановски (25-1) потребуется больше времени для подготовки к бою с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (23-1).

«Волкановски нужно время, чтобы драться против такого бойца, как Ислам Махачев, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Мне кажется, что это будет повторение боя Исраэля Адесаньи и Яна Блаховича. Исраэль должен был больше готовиться к борьбе, а не просто валяться в течение трех раундов. Примерно так же я вижу и этот бой, но у Ислама будет еще больше преимущество из-за его физики и доминантного контроля с позиции сверху.

Ислам будет оказывать давление, он габаритнее и сильнее [Волкановски], способен принимать удары и идти вперед. Он [Махачев] просто изобьет его. Тебе [Волкановски] нужно больше времени, чтобы подготовиться к Махачеву. Я не понимаю, почему они хотят драться в Австралии в феврале, это чертовски рано. Волкановски понадобится больше времени на подготовку, ему нужно найти правильных спарринг-партнеров и тренеров.

Не думаю, что Волкановски надолго на первом месте в рейтинге бойцов вне зависимости от категории. Ему предстоит реально тяжелый дебют в легком весе».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, россиянин продлил победную серию до 11 боев и занял третью строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.