Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

28 сентября, 14:42

Генри Сехудо уверен, что Конор употребляет стероиды

Давид Хачатрян

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что экс-чемпион промоушена в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) употребляет запрещенные вещества.

«Он в привилегированном списке. Безумие какое-то. Это нужно освещать, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Ему не помогут стероиды. Конечно, он их употребляет. Чувак должен держаться подальше от кокаина».

Ранее стало известно, что ирландский боец ни разу не был протестирован USADA в 2022 году. В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы.

В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Генри Сехудо
Конор Макгрегор
2
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Петр Ян и Анатолий Малыхин подарили тренеру автомобиль. Фото

Генри Сехудо рассказал, почему Коста может победить Чимаева