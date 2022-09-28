Генри Сехудо уверен, что Конор употребляет стероиды

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что экс-чемпион промоушена в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) употребляет запрещенные вещества.

«Он в привилегированном списке. Безумие какое-то. Это нужно освещать, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Ему не помогут стероиды. Конечно, он их употребляет. Чувак должен держаться подальше от кокаина».

Ранее стало известно, что ирландский боец ни разу не был протестирован USADA в 2022 году. В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы.

В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.