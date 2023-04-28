Генри Сехудо: «UFC наняли меня как киллера, чтобы я убрал Стерлинга»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен, что он стилистически самый неудобный соперник для чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (22-3).

«Я вернулся для того, чтобы сорвать банк, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — И это реальность, это то, что я чувствую. Шестого мая я собираюсь победить, потому что Алджамейн просто не на моем уровне, и мне это нравится. На самом деле UFC наняли меня в качестве киллера, чтобы я расправился с этим парнем. Хотели ли UFC действительно дать мне титульный бой? Нет. Но стилистически я лучший, кто может его победить».

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.