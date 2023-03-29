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Сегодня, 09:28

Генри Сехудо: «Умар Нурмагомедов — самый опасный парень в нашем дивизионе»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен, что российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (16-0) является грозной силой, с которой мало кто хочет сражаться.

«Ходят разговоры, что, мол, Мераб подерется с Умаром в июле. Я общался с Али [Абдель-Азизом] и он сказал, что Мерабу предложили бой. Сейчас он первый номер рейтинга, но Умар начинает наступать на пятки. Самый опасный парень в этом дивизионе, если не считать меня, — это Умар Нурмагомедов. Он может и бороться, и бить в стойке. Он видит, как его брат выигрывает титул, и он хочет быть следующим.

Нужно быть смелым, чтобы принять бой с Умаром. Но что-то мне подсказывает, что Мераб пойдет на этот шаг, и это может стоить ему боя за титул. Если он думает, что благодаря своей борьбе и духу, продемонстрированному в бою Петром Яном, который не может отзащищаться ни от одного тейкдауна, сможет далеко уплыть, то удачи».

Нурмагомедов в прошлом бою нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Поединок Нурмагомедова и Двалишвили (16-4) может состояться в июне–июле.

Генри Сехудо
Умар Нурмагомедов
UFC
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