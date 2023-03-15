Генри Сехудо вернулся в ростер бойцов UFC

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) был добавлен в ростер бойцов промоушена, сообщает Twitter-аккаунт UFC Roster Watch.

Сехудо должен подраться за пояс против чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга (22-3) 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Сехудо объявил о завершении карьеры 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде. В 2022-м он объявил о своем возвращении.