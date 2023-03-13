Генри Сехудо — о поражении Яна: «Куда делся тот убийца? Яну нужно разобраться в себе»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) разочарован выступлением экс-чемпиона в легчайшем весе Петра Яна (16-5) в бою с Мерабом Двалишвили (16-4).

«Петру Яну нужно разобраться в себе после поражения от Мераба Двалишвили, — написал Сехудо в Twitter. — 49 попыток провести тейкдаун означают 49 упущенных шансов провести апперкоты, удары коленями, что угодно. Вместо этого он поднимает руки вверх и признает поражение. Куда делся тот убийца?»

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.