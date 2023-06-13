Генри Сехудо: «Чарльз Оливейра — величайший легковес в истории»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) заявил, что в настоящее время экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейру (34-9) можно назвать величайшим легковесом в истории.

«Является ли Чарльз Оливейра величайшим легковесом в истории? Я думаю, что да. Цифры не врут. Судя по тому, как он расправляется с соперниками и учитывая то, что он вновь претендует на пояс, то да, лучший легковес в истории — это Чарльз Оливейра. Но давайте не забывать об Исламе [Махачеве]. Если Ислам побьет Оливейру и защитит титул шесть-семь раз, то статус величайшего придется отдать ему», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.