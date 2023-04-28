Генри Сехудо: «Моя главная цель — бой с Александром Волкановски»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) заявил, что вернулся в MMA для того, чтобы отобрать пояс чемпиона у Александра Волкановски (25-2).

«Алджамейн Стерлинг, будь начеку, твое время подходит к концу, — сказал Сехудо в интервью ESPN. — 6 мая близко, так что подготовь свои стринги и красивое платьице, потому что сначала я вынесу тебя, а затем пойду за О’Мэлли. Он следующий, эта грязная ушная палочка. Потом я перейду к главной цели. Когда я разомнусь на вас двоих, я пойду за Александром «Средним». Я уважаю то, что он делает, его заслуги, но я воспринимаю его как препятствие на пути к наследию.

Я знаю, что ты уважаешь меня, Александр Волкановски. Но когда время придет, ты все увидишь. Ты увидишь новую версию меня. Да, я ниже тебя, но я быстрее, у меня больше опыта. У меня есть все, чтобы вынести тебя. Так что продолжай побеждать и играть с поясом, потому что скоро он будет моим».

Алджамейн Стерлинг (22-3) и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Волкановски и Яир Родригес (15-3) подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.