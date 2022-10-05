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Гэтжи: «Макгрегор сидит на стероидах, а я никогда в жизни не принимал ничего запрещенного»

Никита Горшенин
Корреспондент

Боец легкого веса UFC Джастин Гэтжи обвинил Конора Макгрегора в употреблении запрещенных препаратов.

«Для меня ситуация выглядит так, что Конор сейчас принимает стероиды, — сказал Гэтжи в интервью Youtube-каналу MMAFighting. — Его какое-то время не тестировала USADA, а я хочу соревноваться по-честному. Если он на стероидах, дайте и мне стероиды, и тогда вперед. Мое здоровье — мой самый большой фактор. Я никогда не принимал запрещенные препараты, и я не хочу драться с теми, кто их принимает.
Я даже не знаю, как работают стероиды. Уверен, там есть какие-то окна, он почистится и вернется чистым. Но то, что его не проверяют, говорит мне о том, что он сидит на стероидах. Не знаю, чтобы залечить ногу или нет. Если бы я сломал ногу, я бы не принимал стероиды для лечения. У него был шанс подраться со мной, но он выбрал Ковбоя».

7 мая Гэтжи проиграл удушающим приемом Чарльзу Оливейре в титульном бою на UFC 274. Макгрегор не выступает с июля 2021-го, тогда он проиграл ТКО (остановка доктора) Дастину Порье на UFC 264.

Конор Макгрегор
UFC
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