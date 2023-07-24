Гэтжи рассказал, как собирается отомстить за поражение Хабибу

Третий номер рейтинга в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) заявил, что он сможет закрыть поражение экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову (29-0), если победит действующего чемпиона Ислама Махачева (24-1).

«У меня будет возможность отыграться за два поражения, — сказал Гэтжи в интервью TMZ Sports. — Хабиб победил меня. Ислам вроде как его продолжатель. Так что я могу [победить Махачева и] реабилитироваться за поражение Хабибу. Вы знаете, он [Махачев] победил Оливейру. Так что, конечно, я могу за один бой отыграться сразу за два поражения. Этот шанс [против Дастина Порье], который у меня есть сейчас, — это шанс отыграться за прошлое ему поражение. Альварес ушел [из UFC], его уже не вернуть. Но Порье победил его [Альвареса]. Так что, знаете, я не очень хочу заниматься математикой, и все, что сейчас имеет значение, — это бой, который состоится 29 июля».

Дастин Порье (29-7) и Гэтжи подерутся за титул BMF на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.