Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:39

Джастин Гэтжи: «Я в 2-3 победах от титульного боя»

Давид Хачатрян

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-4) считает, что ему нужно одержать несколько побед, чтобы вновь бороться за титул чемпиона.

«Я буду готов к следующему году. В идеале — в январе, феврале или марте, — сказал Гэтжи в интервью MMA Fighting. — Я не знаю, когда Камару [Усман] отправится в Лондон [на бой с Леоном Эдвардсом], но я был бы не против выступить там.
В конечном счете, моя цель — стать чемпионом мира. Мне нравится этот процесс, и я предполагаю, что я в двух-трех боях от титульного боя. Как только я почувствую, что у меня пропала уверенность в том, что я могу стать лучшим, тогда я закончу карьеру».

Гэтжи в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

0
Читайте также
Тарасов выгнал за пьянки, закончил в 25, уехал на лесоповал. Трагедия звезды сборной СССР
В биатлоне хотят запретить свинец. Пули вредят экологии
Песков назвал жестом внимания передачу пальто Путина президенту ОАЭ
В Сербии связали ЧП на нефтепроводе «Дружба» с диверсией на «Северных потоках»
Утечка обнаружена на нефтепроводе «Дружба» в Польше
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хабиб: «Бывает, что по 4 дня не выхожу из дома»

Тренер Махачева допустил, что Оливейра может нокаутировать Ислама