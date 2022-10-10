Гэтжи — о бое Оливейры и Махачева: «Это может быть крайне скучно»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-4) не удивится, если бой между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Исламом Махачевым (22-1) получится скучным.

«Это может быть как изумительный бой, так и крайне скучный, — сказал Гэтжи в интервью MMA Fighting. — Вероятно, Махачев победит решением судей, но Оливейра может показать впечатляющее выступление.

Мне кажется, тот, кто окажется снизу, проиграет. Я не думаю, что Махачев окажется снизу, но и Чарльз не планирует там оказаться. Сможет ли Махачев заставить Оливейру работать снизу? Именно этот фактор сыграет решающую роль».

Пятираундовый бой Оливейры и Махачева 22 октября станет главным событием UFC 280 в Абу-Даби.