Джастин Гейджи: «Бой с Конором? Не хочу драться с тем, кто читерит, принимая стероиды»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) рассказал, почему он не заинтересован в поединке с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Нравится ли мне, что теперь Конор хочет боя со мной? Да мне плевать. Мне нравиться драться в громких боях, но я не хочу драться с тем, кто принимает стероиды. Я никогда в жизни не принимал стероиды. Может быть, я начну, когда завершу карьеру. Но я не хочу драться с тем, кто читерит, принимая стероиды», — сказал Гейджи на пресс-конференции.

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.