Гилберт Бернс дал прогноз на бой Эдвардса и Усмана

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) предполагает, что трилогия между действующим чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (20-3) и Камару Усманом (20-2) будет близкой.

«Это будет тяжелый бой, — сказал Бернс в интервью MMA Junkie. — Надо посмотреть, каким после поражения вернется Камару. Кажется, он принял это поражение и немного расслабился, потому что на нем больше нет того давления, которое обычно оказывается на чемпиона.

Думаю, что они покажут близкий бой. Тем более они будут драться в Лондоне. Здесь 50 на 50. У обоих парней есть шанс. Но Леон может выступить лучше, потому что он дерется в Лондоне с хорошим настроем. Это будет близкий бой".