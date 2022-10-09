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Сегодня, 12:59

Гилберт Бернс дал прогноз на бой Эдвардса и Усмана

Давид Хачатрян

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) предполагает, что трилогия между действующим чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (20-3) и Камару Усманом (20-2) будет близкой.

«Это будет тяжелый бой, — сказал Бернс в интервью MMA Junkie. — Надо посмотреть, каким после поражения вернется Камару. Кажется, он принял это поражение и немного расслабился, потому что на нем больше нет того давления, которое обычно оказывается на чемпиона.

Думаю, что они покажут близкий бой. Тем более они будут драться в Лондоне. Здесь 50 на 50. У обоих парней есть шанс. Но Леон может выступить лучше, потому что он дерется в Лондоне с хорошим настроем. Это будет близкий бой".

Эдвардс победил Усмана на UFC 278. Британский боец нанес хайкик на последней минуте боя, отправив Усмана в нокаут. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.
ММА
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