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Сегодня, 12:26

Гилберт Бернс назвал лучших бразильских бойцов MMA

Давид Хачатрян
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Полусредневес Гилберт Бернс (21-5) поделился своим топом лучших бойцов MMA из Бразилии.

«Лучшие бойцы MMA из Бразилии? Лучший — это Антонио Родриго Ногейра, затем Андерсон Сильва, потом Жозе Альдо, — сказал Бернс Morning Kombat. — Четвертый — Фабрисио Вердум. Он, на мой взгляд, один из лучших, он чемпион мира по джиу-джитсу, чемпион ADCC и чемпион UFC. Люди часто не отдают ему должное, но я помню, чего он достиг».

Бернс подерется с Хорхе Масвидалем (35-16) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США
 

ММА
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