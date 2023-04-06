Гилберт Бернс назвал лучших бразильских бойцов MMA

Полусредневес Гилберт Бернс (21-5) поделился своим топом лучших бойцов MMA из Бразилии.

«Лучшие бойцы MMA из Бразилии? Лучший — это Антонио Родриго Ногейра, затем Андерсон Сильва, потом Жозе Альдо, — сказал Бернс Morning Kombat. — Четвертый — Фабрисио Вердум. Он, на мой взгляд, один из лучших, он чемпион мира по джиу-джитсу, чемпион ADCC и чемпион UFC. Люди часто не отдают ему должное, но я помню, чего он достиг».

Бернс подерется с Хорхе Масвидалем (35-16) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США

