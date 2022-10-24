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Сегодня, 08:53

Гилберт Бернс проиграл 50 тысяч долларов, поставив на Оливейру

Давид Хачатрян

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) перед турниром UFC 280 поспорил на 50 тысяч долларов со своим менеджером Али Абдель-Азизом на победителя боя Ислам Махачев (23-1) — Чарльз Оливейра (33-9). Бернс поставил на победу Оливейры, а Абдель-Азиз — на победу Махачева.

«Где мои деньги?» — написал Абдель-Азиз в Twitter, на что Бернс ответил: «Получил перевод?», — прикрепив скриншот перевода денег. «Оставь деньги при себе. Брат-мусульманин не может не победить, ты знаешь это», — добавил Абдель-Азиз.

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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