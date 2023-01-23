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Гилберт Бернс рассказал, как встретил на улице Ковингтона: «Это было очень странно»

Гилберт Бернс рассказал, как встретил на улице Ковингтона
Давид Хачатрян
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Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (21-5) заявил, что в жизни Колби Ковингтон (17-3) очень приятный парень.

«Я видел Колби три с половиной месяца назад. Я был на бразильском концерте, а он только-только вышел из покер-рума, — сказал Бернс на пресс-конференции UFC. — Я проходил мимо и увидел его. «Черт, это же Колби», — сказал я, посмотрев на него. Он увидел меня, кивнул головой и сказал: «Поди сюда». Я подумал, что сейчас что-то начнется.

Я сказал своей жене подождать и пошел к нему. Я был готов подраться, и тут он говорит: «Я твой большой фанат, братан». Он был суперприятным. Я не вру. «Я твой большой фанат. Я просто отыгрываю роль, чтобы заработать больше денег. Я ценю тебя. Я знаю, что у тебя прекрасная семья», — сказал он. Это было очень странно, потому что он продолжал в таком духе около двух минут. «Брат, мне понравилось, как ты дрался в прошлом бою», — сказал он, и я ответил: «Вы только посмотрите на этого мужика!»

Бернс победил Нила Магни (27-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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