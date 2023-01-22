Гилберт Бернс рассказал о случайной встрече с Колби Ковингтоном в отеле

Бразильский топ-боец полусреднего веса UFC Гилберт Бернс на послематчевой пресс-конференции к UFC 283 поделился подробностями недавней встречи с Колби Ковингтоном во Флориде.

«Я встретил Колби три с половиной месяца назад. Я был в The Guitar (отеле — прим. «СЭ») на концерте бразильского музыканта. И тут вдруг выходит Колби из покер-рума. Я иду за ним, присматриваюсь: «Слушай, это же Колби». И он увидел меня, я кивнул ему, и он показывает: «Подойди ко мне». И я оставил жену: «Подожди здесь» , потому что не знал, что может случиться, и подошел к нему. Говорю: «Как дела?».

И он такой: «Брат, я твой огромный фан, я просто разыгрываю образ, я хочу зарабатывать деньги, я уважаю тебя, у тебя прекрасная семья...» и так далее. Был суперлюбезен ко мне. Я говорю вам как есть. В один момент мне было как-то неловко, потому что две минуты он говорил одно и то же, повторяясь: «Бро, мне так нравится то, что ты делаешь, мне так понравился твой прошлый бой». Я такой про себя: «Только взгляните на него...».

У меня нет ничего личного к Колби, я уважаю то, что он делает, хоть я не согласен с этим. Но если это помогает ему зарабатывать на жизнь — окей. Я просто хочу стать чемпионом, а он занимает чужое место в рейтинге. Либо он дерется — в марте уже будет год с его боя против Масвидаля — либо выкидывайте его из рейтингов. И верните мне мою позицию в рейтинге, они поставили Беляла выше меня, а он избегает боя со мной".

6 лет назад Ковингтон в октагон-интервью после боя с Дэмьеном Майей назвал бразильцев «грязными животными», а саму Бразилию «помойкой». В течение двух последних лет Ковингтон называл Бернса «Дилбертом» и иногда делал вид, что никогда не слышал о таком бойце.