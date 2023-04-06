Гилберт Бернс: «Чимаев физически сильнее, чем Усман»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс в интервью «СЭ» сравнил ударную силу Камару Усмана и Хазмата Чимаева.

— Вы почувствовали на себе джеб Чимаева и джеб Камару Усмана. У кого этот удар сильнее?

— Оба парня бьют очень жестко, и у них обоих одинаковая манера. Они попадали по мне правым джебом, переключаясь для этого в левшу. У них сильная рука правая, поэтому били джеб из левши. У них обоих очень жесткий джеб, но у Камару, пожалуй, все-таки правая рука бьет посильнее.

— Физически кто из них ощущается сильнее?

- Чимаев немного сильнее. Он очень сильный, очень крупный, поэтому поднимается в средний вес. Думаю, у Камару сильнее удар с рук, но Чимаев сильнее физически, в борьбе, в удержании соперника он чувствуется мощнее.

В ночь на 9 апреля Бернс подерется с Хорхе Масвидалем на UFC 287 в Майами.

Полностью интервью Бернса «СЭ» читайте здесь