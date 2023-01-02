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Сегодня, 07:25

Гилберт Бернс: «Если я поколотил Чимаева, то представьте, что с ним сделает Перейра»

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) считает, что Хамзату Чимаеву (12-0) будет непросто драться с Пауло Костой (14-2) и Алексом Перейрой (7-1).

«Я прижал его, а представьте, что с ним сделает Перейра, — сказал Бернс в интервью Super Lutas. — Если я смог его поколотить, то представьте, что сделает Алекс, учитывая его тяжелые удары. Я спустил его с небес, а он продолжает свой трэш-ток. У Пауло Косты и Алекса Перейры огромные руки.
Он [Чимаев] не смог найти себя. Для него все произошло слишком быстро. Три боя, и он уже стал звездой. Сначала он мне нравился — он бросал вызовы и дрался. Затем он вышел из образа — не делал вес, стал создавать проблемы».

Бернс в прошлом бою проиграл Чимаеву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

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