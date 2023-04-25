Гилберт Бернс: «Я нокаутирую Белала Мухаммада»

Полусредневес UFC Гилберт Бернс (22-5) уверен, что Белал Мухаммад (22-3) не продержится с ним 25 минут в октагоне.

«Я уложу этого парня. Мне все равно, сколько раундов это займет, но я отправлю этого парня в нокаут. Он ни за что не продержится со мной 25 минут. Это главная причина, почему я хочу провести с ним пять раундов, просто чтобы уничтожить этого парня и добить его», — сказал Бернс в интервью Submission Radio.

Бернс подерется с Мухаммадом 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.