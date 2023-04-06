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Гилберт Бернс: «Я ни разу в зале не смог задушить Шавката Рахмонова»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс в интервью «СЭ» оценил удушающие приемы Шавката Рахмонова.

— Вы были впечатлены удушающим приемом из стойки Шавката Рахмонова в поединке с Джеффом Нилом?

— Нет, я знал, что он может сделать такое. Я тренировался с ним и видел, как он отрабатывает этот удушающий много раз. У него хороший тренер, хорошая ударка, хорошее джиу-джитсу. Он впечатлил меня, но все равно, я и до боя знал, что он финиширует его. Он очень хорош, молодой, талантливый, силен везде, расслабленный, при этом собранный и хладнокровный. Отличный боец.

— Что особенного в его удушающих, почему он закрывает их и люди всегда стучат?

— Да, очень хорошие удушающие. У него очень хорошая техника, хороший тайминг, и хороший глаз на ситуацию, он видит возможность, чувствует тайминг, и у него очень сильный захват. Он тот парень, который может стать чемпионом, очень хорош. Мы тренировались вместе, но он ни разу не задушил меня, и я, кстати, тоже ни разу не задушил его. Он хороший партнер, хороший парень.

В ночь на 9 апреля Бернс подерется с Хорхе Масвидалем на UFC 287 в Майами.

Интервью с Гилбертом Бернсом читайте скоро на сайте «СЭ»

Шавкат Рахмонов
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