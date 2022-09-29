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29 сентября, 21:15

Гаджиев — о конфликте Мостового с Писаревым: «Милые бранятся, только тешатся»

Камил Гаджиев отреагировал на конфликт Мостового с Писаревым
Карен Саркисян
Корреспондент

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова бывшего игрока сборной России Александра Мостового в адрес члена тренерского штаба национальной команды Николая Писарева.

Во время матча медиалиги Мостовой, рассказывая, почему не смотрел товарищескую встречу сборной России с командой Киргизии (2:1), назвал Писарева аферистом.

«С Писаревым лично не знаком, но, конечно, помню его по выступлениям за «Спартак» — отличный был игрок, — приводит слова Гаджиева Sport24. — Я бы не сказал, что у Мостового с Писаревым конфликт. Это громко сказано. Александр в эфире действительно активно обсуждал позицию Николая в российском футболе, не зная, что на нем микрофон. Но, может, он это и без микрофона сказал бы, если бы его спросили«.

Глава AMC Fight Nights Global заявил, что Мостовой и Писарев — заслуженные люди.

«Милые бранятся, только тешатся — давайте так считать и не раздувать из этого конфликт. Ничего сверхъестественного не произошло. Просто Мостовой в целом выразил свою позицию по происходящему. Отчасти, верную», — сказал он.

После заявления Мостового, Писарев заявил, что не обращает внимания на подобные высказывания. Позже он оскорбил его, комментируя инцидент.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-29-milyye-branyatsya-tolko-teshatsya-gadzhiyev-o-skandalnom-vypade-mostovogo-v-adres-pisareva
Александр Мостовой
Николай Писарев
Сборная России по футболу
Камил Гаджиев
ММА
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