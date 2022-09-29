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ММА

29 сентября, 20:58

Гаджиев выступил за бронь от мобилизации для спортсменов: «Сегодня они больше нужны здесь, чем там»

Камил Гаджиев выступил за бронь от мобилизации для спортсменов
Карен Саркисян
Корреспондент

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев выступил за бронь от мобилизации для спортсменов.

«Как бы не показалось, что каждая лягушка хвалит свое болото, но я все-таки за это, — приводит слова Гаджиева Sport24. — Как и по отношению к музыкантам, вокруг которых сейчас много разговоров. Если ты хороший музыкант, то объективно от тебя гораздо больше пользы в тылу, чем с ружьем на передовой. Этим в первую волну должны заниматься профессиональные люди, на мой взгляд. А дальше — ситуация может сложиться таким образом, что не надо будет разбираться, а всем туда идти. Надеюсь, до этого не дойдет».

Глава AMC Fight Nights Global отметил, что спорт развивает идеологию, поднимает национальный дух и дарит людям правильные эмоции.

«Сегодня они больше нужны здесь, чем там. Пока так. Возможно, через несколько недель или пару дней, моя позиция может в корне поменяться с учетом изменения ситуации», — сказал он.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-09-29-gadzhiyev-ya-za-bron-ot-mobilizatsii-dlya-sportsmenov-segodnya-oni-bolshe-nuzhny-zdes-chem-tam
ММА
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