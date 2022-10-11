Гаджиев отреагировал на обещание Оливейры нокаутировать Махачева в первом раунде на турнире UFC 280

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии «СЭ» высказался о заявлении бойца UFC Чарльза Оливейры, который пообещал нокаутировать россиянина Ислама Махачева в первом раунде в их предстоящем бою.

«В этой индустрии очень часто можно говорить вещи, не задумываясь о последствиях. Когда-то так делал Макгрегор. Сказал что-то — получилось и к тебе пришла слава. А если не ответил за слова, то извините. Так получилось... Нокаут в первом раунде? Утверждать такое нельзя. Откуда ты знаешь, как все будет складываться», — сказал Гаджиев «СЭ».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.