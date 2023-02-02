Глава Bellator проведет переговоры с Люком Рокхолдом

Президент Bellator Скотт Кокер подтвердил, что в ближайшее время он обсудит с экс-чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом (16-6) контракт с лигой.

«Я общался с Дэйвом Мартином [менеджером Рокхолда], и я думаю, Рокхолд придет на турнир [Bellator 290]. Мы определенно поговорим [о контракте с Bellator]. Мы были заняты организацией этого турнира, но чуть позже мы все обсудим», — сказал Кокер на пресс-конференции Bellator.

Рокхолд прошлый бой проиграл Пауло Косте (14-2) единогласным решением судей 20 августа 2022-го на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США.