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Сегодня, 14:16

Глава Bellator проведет переговоры с Люком Рокхолдом

Давид Хачатрян
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Президент Bellator Скотт Кокер подтвердил, что в ближайшее время он обсудит с экс-чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом (16-6) контракт с лигой.

«Я общался с Дэйвом Мартином [менеджером Рокхолда], и я думаю, Рокхолд придет на турнир [Bellator 290]. Мы определенно поговорим [о контракте с Bellator]. Мы были заняты организацией этого турнира, но чуть позже мы все обсудим», — сказал Кокер на пресс-конференции Bellator.

Рокхолд прошлый бой проиграл Пауло Косте (14-2) единогласным решением судей 20 августа 2022-го на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США.

Bellator (Беллатор)
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