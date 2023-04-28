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Сегодня, 08:38

Глава BKFC: «У нас бойцы получают больше денег, чем в UFC»

Давид Хачатрян
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Глава кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман заявил, что возлагает большие надежды на предстоящий турнир BKFC 41, который состоится 29 апреля в Колорадо, США.

«Все эти бойцы [Люк Рокхолд, Майк Перри, Эдди Альварес, Чед Мендес] получат больше денег, чем когда-либо в UFC, — сказал Фельдман Sports Illustrated. — У нас есть зрительские показатели, мы продаем билеты, поэтому мы хотим платить бойцам.

Я не говорю, что мы самый большой или самый страшный волк в боевых видах спорта, но мы голодны и мы растем. Это наш самый дорогой кард, и за ним стоит определенное видение. В этом карде участвуют два бывших чемпиона UFC, мы ведем переговоры со многими ведущими боксерами. У нас больше просмотров, чем у любого другого вида боевых искусств в мире, кроме UFC.

Для нас это решающий турнир. Я вложил в это мероприятие все, что у меня есть. Мы делаем ставку на успешное мероприятие, и мы хотим, чтобы фанаты тоже ставили на нас. Мы ставим на себя, и мы уверены, что победим".

На BKFC 41 состоится поединок между экс-чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом (16-6) и ветераном UFC Майком Перри (14-8). Также на турнире подерутся экс-чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес (30-8) и другой ветеран UFC Чед Мендес (18-5).

UFC
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