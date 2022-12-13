Глава BKFC ведет переговоры с Диасом и Эдди Альваресом

Президент американской кулачной лиги Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман сообщил, что он надеется заполучить бывшего бойца UFC Нейта Диаса (21-13).

«Вопрос в том, хочет ли Диас драться на голых кулаках? Я уверен, что у нас он заработает больше денег, чем где-либо еще, — сказал Фельдман в интервью MMA Fighting. — Даже его бой с Джейком Полом не принесет ему столько денег. Если бы Диас подрался с Майком Перри на голых кулаках, это вызвало бы огромный ажиотаж.

Нейт — тот, кого я хочу заполучить. Он смог бы привести за собой много поклонников ММА. Это было бы отличным приобретением. На следующей неделе у нас с ним запланирован разговор. Посмотрим, как все пройдет. Моя цель — заполучить Диаса, и когда я ставлю цель, я, как правило, ее достигаю».

Также Фельдман сообщил, что ведет переговоры с бывшим чемпионом UFC и Bellator Эдди Альваресом (30-8).

«Мы разговариваем с Эдди, — отметил Фельдман. — У него есть из чего выбирать. Он легенда ММА, и я не считаю, что он на заре своей карьеры — он в самом расцвете сил. Мы надеемся получить от него ответ в начале следующей недели. Мы сделали все возможное, чтобы переманить его в BKFC. И будет здорово, если у нас все получится».

Диас победил Тони Фергюсона (25-8) 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Это был его последний бой в UFC по контракту.

Альварес в прошлом бою проиграл Рай Юн Оку (16-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 28 апреля 2021-го на One Championship в Калланге, Сингапур.