Глава Wolnik Багаутинов: «Предложил Исмаилову схватки с Аскреном и Ромеро, договоренности есть»

Глава борцовской лиги WOLNIK Али Багаутинов рассказал о планах организовать схватку бойцу ММА Магомеду Исмаилову.

«Когда предлагаешь Магомеду Исмаилову провести схватку по правилам вольной борьбы, он отвечает: «Ну конечно, давай», — цитирует MMA.Metaratings.ru Багаутинова. — Я предложил Исмаилову провести схватку против Бена Аскрена и Йоэля Ромеро. Договоренности есть. Магомед хочет бороться, но у него в календаре есть какие-то бои. Эти схватки будут большими событиями в мире борьбы. Стараемся сделать все, чтобы эта схватка состоялась. Мне было бы интересно посмотреть на то, как Магомед поборется с Хамзатом Чимаевым. Когда еще был такой спрос на вольников? А сейчас на борцов есть спрос».

На счету Магомеда Исмаилова 18 побед и 3 поражения. Последний поединок 36-летний боец провел 3 декабря 2022 года на турнире RCC против Александра Шлеменко. По итогам боя победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.